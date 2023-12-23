Москва, 23 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ уже составило 29 человек. Об этом 23 декабря сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — сказала Памфилова на заседании комиссии.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Памфилова сообщила, что в ЦИК поступили 16 заявок от претендентов в кандидаты на предстоящих президентских выборах в 2024 году. По её словам, президентская кампания вступила в активную фазу, а количество заявок от кандидатов в президенты будет только расти.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ политолога Владимира Шаповалова, в России создано огромное количество механизмов контроля, которые позволили сделать избирательную систему абсолютно прозрачной. У претендентов на высший пост, отметил он, есть широкие возможности для участия: через парламентские и непарламентские партии, через самовыдвижение от групп избирателей.