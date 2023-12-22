Вашингтон, 23 декабря, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Только гуманитарное прекращение огня избавит от кошмара жителей сектора Газа и удовлетворит потребности его населения, заявил 22 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Chatham House Антониу Гутерриш

«Я надеюсь, что сегодняшняя резолюция Совета безопасности может помочь улучшить доставку столь необходимой помощи, но гуманитарное прекращение огня — единственный способ начать удовлетворять потребности людей в секторе Газа и положить конец их продолжающемуся кошмару», — написал Гутерреш на своей странице в X (Twitter).

Также генсек ООН подчеркнул, что сотрудники всемирной организации «чудом» продолжают помогать населению анклава, хотя сами были вынуждены покинуть своё жильё и ежедневно «бороться» за свою жизнь и своих близких.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, направленный на содействие доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза сообщил, что Россия предложила поправку к резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа, но её заблокировали США.

По словам российского дипломата, сейчас текст резолюции сформулирован в интересах Соединённых Штатов. Под фразой, содержащей слова «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий», Вашингтон хочет развязать Израилю руки для дальнейших бомбардировок гражданской инфраструктуры и населения Газы, пояснил Небензя.