В ООН назвали единственный путь к прекращению кошмара в секторе Газа
Генсек ООН Гутерриш: только прекращение огня остановит кошмар в секторе Газа
Вашингтон, 23 декабря, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Только гуманитарное прекращение огня избавит от кошмара жителей сектора Газа и удовлетворит потребности его населения, заявил 22 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Я надеюсь, что сегодняшняя резолюция Совета безопасности может помочь улучшить доставку столь необходимой помощи, но гуманитарное прекращение огня — единственный способ начать удовлетворять потребности людей в секторе Газа и положить конец их продолжающемуся кошмару», — написал Гутерреш на своей странице в X (Twitter).
Также генсек ООН подчеркнул, что сотрудники всемирной организации «чудом» продолжают помогать населению анклава, хотя сами были вынуждены покинуть своё жильё и ежедневно «бороться» за свою жизнь и своих близких.
Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, направленный на содействие доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза сообщил, что Россия предложила поправку к резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа, но её заблокировали США.
По словам российского дипломата, сейчас текст резолюции сформулирован в интересах Соединённых Штатов. Под фразой, содержащей слова «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий», Вашингтон хочет развязать Израилю руки для дальнейших бомбардировок гражданской инфраструктуры и населения Газы, пояснил Небензя.