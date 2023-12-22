Вашингтон, 22 декабря, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН перенёс на 22 декабря голосование по гуманитарной резолюции арабских стран по ситуации в секторе Газа, сообщил журналистам постоянный представитель Эквадора (исполняет функции председателя Совбеза в декабре. — Прим. ИА Регнум) при ООН Хосе де ла Гаска.

United Nations Заседание Совета Безопасности ООН

«Голосование переносится на пятницу», — сказал он.

Проект резолюции о расширении доставки гумпомощи в сектор Газа подготовили ОАЭ, Египет и Палестина. Документ призывает к срочной приостановке боевых действий. Также в проекте отмечается, что СБ ООН просит генсека организации Антониу Гутерриша создать механизм мониторинга в секторе Газа, обеспеченный необходимым персоналом и оборудованием, контроля за всеми партиями гуманитарной помощи в анклав, доставляемой наземным, морским и воздушным путём.

Постоянный представитель ОАЭ Лана Заки Нуссейба отметила, что страны обсуждают ситуацию на очень высоком уровне, чтобы получить текст, который действительно будет принят.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Совет Безопасности ООН рассматривал резолюцию, составленную ОАЭ и требующую немедленного прекращения огня в Газе. Принятие документа заблокировали США. Соавторами резолюции выступили 97 стран ООН. Россия и Китай вошли в число членов организации, которые поддержали этот документ. Представители Великобритании воздержались.

Генассамблея ООН 12 декабря приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газе, освобождении без предварительных условий всех заложников и обеспечении гуманитарного доступа в палестинский анклав. Египет и Мавритания разработали текст соответствующей инициативы. В пользу резолюции проголосовали 153 страны, включая Россию и Китай. Против резолюции проголосовали 10 государств, в том числе США, Израиль, Австрия и Чехия. Ещё 23 страны воздержались от голосования. В их число вошли Великобритания, Германия, Италия, Аргентина. Украина и Грузия.