Москва, 23 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Лицам, страдающим от диабета, следует воздержаться от избыточного употребления картофеля, макарон и белого риса. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 декабря заявила врач-эндокринолог высшей категории Ольга Юрова.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ранее издание The Lancet сообщило о результатах исследования, которое показало, что диета, предполагающая сокращение углеводов, оказалась эффективна для снижения уровня сахара в крови у лиц, страдающих от диабета.

Юрова заметила, что диета «Стол №9», предполагающая снижение уровня потребления легко усваиваемых углеводов и жиров, давно стала аксиомой, поэтому сообщение издания The Lancet выглядит немного удивительным.

«Скорее всего, здесь речь идёт о том, что исследований на эту тему не проводилось и теперь это позиционируется как некая новация», — предположила Юрова.

Он подчеркнула, что если рассматривать второй вид диабета, то углеводы приводят к увеличению массы тела и, соответственно, провоцируют ухудшение гликемического контроля и в дальнейшем декомпенсацию сахарного диабета второго типа с развитием осложнений.

«А что касается диабета первого типа, то это достаточно серьёзное и страшное заболевание в том плане, что оно слабо поддаётся коррекции и компенсации. То есть сначала мы видим медовый месяц сахарного диабета, когда пациенты делают достаточно небольшие дозировки инсулина, который колют один раз в день. Больше двух лет этот медовый месяц не длится. И когда он заканчивается, приходится переходить на более интенсивную инсулиновую терапию и делать подколки четыре-пять раз в день. Это достаточно сложно и трудоёмко. Даже при хорошем оснащении. Этот режим инъекции сложно выдерживать, и пациенты с него срываются, и случается компенсация, которая может привести к коме», — напомнила врач.

По словам эндокринолога, кроме сахара, в меню человека с диабетом не должно быть в избыточном количестве макарон, картофеля, белого риса. Что касается фруктов, то исключаются бананы, дыни, виноград, изюм. Яблоки можно, но желательно несладкие сорта — не грушовка, а антоновка. Разрешаются арбузы.

Немаловажное значение имеют и физические нагрузки.

«Мышцы утилизируют глюкозу. Сахар в крови снижается. Но при первом типе при сахаре крови 13,9 не рекомендуется интенсивная физическая нагрузка. При более низких значениях — пожалуйста», — подытожила Юрова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкие учёные пришли к выводу, что отказ от употребления куриных яиц снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Риск возникновения таких заболеваний снижает и употребление оливкового масла вместо сливочного.

В свою очередь, их испанские коллеги обнаружили взаимосвязь между временем приёма завтрака и риском развития сахарного диабета. Оказалось, что поздний завтрак связан с более высоким риском развития сахарного диабета II типа, в то время как ранний завтрак следует рассматривать как средство для предотвращения этого заболевания.

Также есть информация, что при неосложнённом диабете у пациентов оказывается незначительно более высокий риск летального исхода от всех причин, при этом у пациентов с осложнённым диабетом II типа вероятность летального исхода от любой причины на 85% выше, а от рака — на 41%.

Кроме того, врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что такой популярный продукт питания, как картофель, может быть опасен для здоровья человека — при его чрезмерном потреблении человек может набрать вес, что приведёт к развитию сахарного диабета.