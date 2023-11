Берлин, 25 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Употребление орехов на завтрак является более полезной альтернативой яйцам. К такому выводу пришли немецкие учёные, соответствующее исследование было опубликовано в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Немецкие учёные захотели выяснить, принесёт ли постоянное употребление орехов на завтрак пользу организму. Для этого они провели эксперимент с участием добровольцев. Так, испытуемые из первой группы придерживались своего привычного рациона. А вторая группа добровольцев должна была заменить мясо на цельнозерновые продукты либо хлопья, а яйца — на орехи, вместо сливочного масла нужно было употреблять оливковое.

По окончании исследования было установлено, что отказ от яиц снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Риск возникновения таких заболеваний снижает и употребление оливкового масла вместо сливочного. Исследователи подчеркнули важность сбалансированной диеты для здоровья.

Как передавало ИА Регнум, кардиолог Юрий Конев отметил, что особенно опасны для правильной работы сердца солёные, кислые, мочёные и содержащие холестерин продукты. Кардиолог также добавил в список вредных для сердца продуктов алкоголь, фастфуд, газировки и продукты, содержащие большое количество сахара.

Важной частью борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями кардиологи назвали их профилактику, а именно спортивный образ жизни, правильное питание, здоровый сон, отказ от алкоголя. Для формирования здоровой сердечно-сосудистой системы важно, чтобы пища была с максимально верным соотношением белков, жиров и углеводов. Также полезно ввести в рацион овощи и фрукты.

Кроме того, японский диетолог Масахиро Ивасаки заявил, что красный болгарский перец способен снизить уровень холестерина в организме. Он отметил, что этот овощ содержит не только капсантин, способный снижать уровень «плохого» холестерина, но и большое количество витамина C.