Москва, 22 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Такой популярный продукт питания, как картофель, может быть опасен для здоровья человека. При его чрезмерном потреблении человек может набрать вес, что приведёт к развитию сахарного диабета. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Самая большая опасность картофеля заключается в его высоком гликемическом индексе», ― пояснила в беседе с телеканалом «Москва 24» медик.

Она уточнила, что у жареного картофеля этот показатель равен 95, у пюре ― 90, а у чипсов ― 80. В свою очередь у глюкозы гликемический индекс составляет 100. То есть картофель практически так же быстро повышает уровень глюкозы в крови, как и сахар, указала специалист.

«Если мы будем есть картофель каждый день в большом количестве, то, к сожалению, получим сахарный диабет», ― сказала врач-диетолог.

Кроме того, картофель ― достаточно калорийный продукт, также в нём содержится много крахмала, который нарушает усвоение йода.

Как сообщало ИА Регнум, ранее диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала, что при употреблении абрикосов необходимо учитывать индивидуальные противопоказания. Например, эти фрукты могут навредить при переедании или если у человека наблюдается вздутие живота или сахарный диабет. По словам врача, обычно рекомендуется употреблять примерно 2–3 абрикоса в день для поддержания здоровья и профилактики заболеваний.

Диетолог Мария Капралова посоветовала включить в рацион авокадо, орехи и нерафинированные масла. По её словам, они помогают похудеть. Орехи улучшают липидный обмен, что способствует снижению веса, они дают сытость, улучшают пищеварение. Полезны они и тем, что предотвращают развитие диабета, их считают полезными для профилактики болезни Альцгеймера, добавила специалист.