Тайбэй, 29 октября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Учёные из Национального университета Тайваня (NTU) установили, что у пациентов с диабетическими осложнениями хуже поддается лечению колоректальный рак (опухоль толстой и прямой кишки). Соответствующее исследование опубликовано в медицинском журнале CANCER.

Alf Ribeiro/Global Look Press

Авторы провели анализ данных Тайваньской онкологической базы, которые были собранные с 2007 по 2015 год. В исследование были включены сведения о 59 тыс. пациентов с колоректальным раком I–III стадии, которым была проведена операция по удалению опухолей. У 9,5 тыс. развился рецидив рака, не выжили 21 тыс. пациентов.

Отмечается, что при неосложненном диабете у пациентов был незначительно более высокий риск летального исхода от всех причин, при этом у пациентов с осложненным диабетом 2 типа вероятность летального исхода от любой причины была на 85% выше, а от рака — на 41%.

Уточняется, что осложнения диабета варьируются от повреждения нервов и нарушения зрения, до болезней сердца и дисфункции почек. Это было более выражено у женщин, а также у пациентов с ранним колоректальным раком.

По мнению специалистов, такие результаты могут объясняться высокими уровнями глюкозы и инсулина в крови, а также усиленным системным воспалением, которое характерно для диабета 2 типа. Учёные полагают, что скоординированная медпомощь с участием нескольких специалистов может помочь предотвратить осложнения диабета, а также повысить шансы на излечение.

Как передавало ИА Регнум, учёные из японского университета Тибы обнаружили способ, который сможет помочь онкологам точно выявлять степень риска рака желудка. Исследование опубликовано в научном журнале eBioMedicine.

Согласно проведённому исследованию, на риск возникновение рака влияют различные факторы окружающей среды, такие как образ жизни человека, курение и алкоголь. В научном труде было подтверждено, что заражение спиралевидной грамотрицательной бактерией Helicobacter pylori, живущей в желудке, является одним из главных факторов риска возникновения онкологии органа. Заболевание инфекцией H. pylori, которая заражает различные области желудка и двенадцатиперстной кишки, может вызвать воспаление и изменить активность генов, что, в свою очередь, может привести к изменению профиля метилирования ДНК.