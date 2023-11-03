Барселона, Испания, 3 ноября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Испании учёные провели исследование, в ходе которого выявили взаимосвязь между временем приёма завтрака и риском развития сахарного диабета.

Alexander Legky/Global Look Press

В Барселонском институте глобального здравоохранения задались целью узнать, как влияет время приёма пищи, количество её приёмов, продолжительность ночного голодания и заболевание сахарным диабетом II типа. Результаты исследования опубликовал International Journal of Epidemiology (IJE).

В исследовании приняли участие 103 312 взрослых, 79% из них были женщинs. Средний возраст исследуемых — порядка 43 лет. Изучение проводилось на протяжении семи лет. За это время удалось выявить 963 случая заболевания.

«За средний период наблюдения — 7,3 года — было выявлено 963 новых случая сахарного диабета II типа. По сравнению с участниками, которые обычно первый раз ели до 8 утра, у тех, кто ел после 9 утра, наблюдалась более высокая частота сахарного диабета. Время последнего приёма пищи не было связано с заболеваемостью сахарным диабетом. Каждый дополнительный эпизод приёма пищи был связан с более низкой частотой развития сахарного диабета», — опубликовали результаты учёные.

Испанские исследователи сделали вывод, что поздний завтрак связан с более высоким риском развития сахарного диабета II типа. Указано, что ранний завтрак следует рассматривать как средство для предотвращения этого заболевания, если полученные результаты подтвердятся в других крупномасштабных исследованиях.

Как сообщало 29 октября ИА Регнум, на Тайване учёные установили, что у пациентов с диабетическими осложнениями хуже поддаётся лечению колоректальный рак (опухоль толстой и прямой кишки).

Учёные выяснили, что незначительно более высокий риск смерти от всех причин у пациентов с неосложнённым диабетом. При этом у пациентов с осложнённым диабетом II типа вероятность летального исхода от любой причины была на 85% выше, а от рака — на 41%.

Учёные изучали сведения о 59 тыс. пациентов с колоректальным раком I–III стадии, которым провели операцию по удалению опухолей. У 9,5 тыс. развился рецидив рака.