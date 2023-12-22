Вашингтон, 22 декабря, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом 22 декабря заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью: Зеленский шпионит за Залужным, а тот в свою очередь уже вовлечён в политику.

«Я прогнозирую, что в январе или в феврале на Украине произойдёт переворот, и Зеленского расстреляют», — сказал Риттер.

Также он сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что пресс-конференция главы киевского режима была полным провалом.

«Представьте, если бы нацистский диктатор дал интервью в апреле 1945 года, именно так это бы и выглядело», — обратил внимание экс-разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, Риттер заявил, что военные ВСУ могут взбунтоваться против Зеленского. По его словам, если глава режима возьмётся за военный истеблишмент, ему нанесут ответный удар, который приведёт к его политическому ослаблению. По мнению эксперта, Зеленскому будет трудно пережить этот год.

Ранее Риттер отметил, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Зеленского. ВСУ фактически уже потерпели стратегическое поражение и не смогут перехватить инициативу, им остаётся лишь удерживать оборону, пребывая в проигрышном положении, сказал эксперт.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что Зеленский просил у американских политиков гарантий безопасности на случай побега. По его словам, глава киевского режима просил гарантий во время визитов в Киев директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.