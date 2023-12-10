Вашингтон, 10 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Военные ВСУ могут взбунтоваться против главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 10 декабря заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Зеленский больше не нужен Западу, он стал позором и помехой. Я думаю, что, если он возьмётся за военный истеблишмент, ему нанесут ответный удар, который приведёт к его политическому ослаблению», — сказал Риттер.

Он добавил, что Киев столкнулся с целым рядом кризисов, а в политическом руководстве наблюдается раскол. По его словам, Зеленский не хочет брать на себя ответственность, поэтому пытается переложить на других вину за неудачи.

Эксперт отметил, что сейчас главной мишенью Зеленского является главком ВСУ Валерий Залужный, но в итоге это приводит только к ослаблению украинской армии.

По мнению Риттер, Зеленскому будет трудно пережить этот год.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Риттер заявил, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Зеленского. ВСУ фактически уже потерпели стратегическое поражение и не смогут перехватить инициативу, им остаётся лишь удерживать оборону, пребывая в проигрышном положении, сказал эксперт.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что Зеленскийпросил у американских политиков гарантий безопасности на случай побега. По его словам, киевского режима просил гарантий во время визитов в Киев директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.