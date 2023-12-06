Вашингтон, 6 декабря, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины переходит в завершающий этап, который закончится взятием Россией под свой контроль Одессы и Черноморского побережья для пресечения новых атак на Крым, заявил 6 декабря бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Алексей Майшев /РИА Новости

Россия ведёт уничтожение украинских вооружённых сил, а также ставит своей целью политический крах украинского государства, сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«Я не верю, что Россия сможет завершить этот конфликт, не закрепив за собой Одессу или Черноморское побережье и не отрезав Украину (от побережья. — Прим. ред.), потому что Киев и коллективный Запад используют их, чтобы угрожать Крыму и Севастополю», — сказал Риттер.

ВСУ в настоящее время находятся на грани отчаяния из-за сокращения и возможного прекращения западной военной помощи и на этом фоне могут ужесточить боевые действия, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Риттер заявил, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против главы киевского режима Владимира Зеленского . ВСУ фактически уже потерпели стратегическое поражение и не смогут перехватить инициативу, им остаётся лишь удерживать оборону, пребывая в проигрышном положении, сказал эксперт.

Ранее Риттер также отмечал, что в результате военного конфликта Украина, вероятно, лишится Одессы и ряда областей, полностью утратив выход к Чёрному морю. Киевские власти сами подписали себе такой приговор весной 2022 года, когда отказались от мирных переговоров с Россией, подчеркнул бывший разведчик.

Киеву необходимо смириться с утратой четырёх регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году по итогам референдумов, украинским властям уже не удастся вернуть эти регионы под свой контроль, отмечал в ноябре 2023 года глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаас. В случае продолжения конфликта на Украине Россия освободит всю ныне контролируемую Киевом территорию до Днепра, заявлял в свою очередь профессор британского Университета Корка Джеффри Робертс.

Пока противники России отвергают возможность диалога, специальная военная операция продолжается, главное для Москвы — достижение её целей, заявил 6 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.