Вашингтон, 9 декабря, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский просил у американских политиков гарантий безопасности в случае побега. Об этом 9 декабря заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.

Комментируя слухи о возможном побеге главы Зеленского в США, Джонсон выразил уверенность, что глава киевского режима просил гарантий во время визитов в Киев директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.

«Он хочет чего-то большего, чем простых обещаний, чтобы о нём позаботились, когда придёт время», — сказал Джонсон.

Он добавил, сейчас Зеленский сталкивается с проблемами из-за противостояния с главкомом ВСУ Валерием Залужным. По его мнению, Залужный в этой ситуации обладает преимуществом, так как на его стороне военные.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Зеленского. ВСУ фактически уже потерпели стратегическое поражение и не смогут перехватить инициативу, им остаётся лишь удерживать оборону, пребывая в проигрышном положении, сказал эксперт.

Британская газета The Financial Times написала, что опасения Зеленского о прекращении поддержки со стороны Запада могут сбыться. Отмечается, что больше всего Киев беспокоит то, что поддержка Украины, которая когда-то была вопросом широкого межпартийного консенсуса, превратилась в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики.