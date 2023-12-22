Москва, 22 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Россия никогда не оставит в покое тех, кто передаст Украине российские активы на Западе, Москва будет смотреть, что можно конфисковать в ответ, заявил 22 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Действительно, мы видим, что эти дискуссии то кодифицируются, то, наоборот, затухают. Но тема незаконного изъятия наших активов различных, она постоянно на повестке дня и в Европе, и в Америке», — сказал он.

По словам представителя Кремля, потенциально эта тема является неприемлемой и чрезвычайно опасной для мировой финансовой системы.

«Потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьёзным ударом по, собственно, всей системе координат международной финансовой системы», — отметил Песков.

В этой связи пресс-секретарь президента предупредил, что те, кто пытается инициировать и реализовать такой план, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделает.

Песков добавил, что Европа и США понимают, что изъятие активов РФ будет иметь юридические последствия. Если какие-то российские активы будут конфискованы, РФ будет смотреть, что может конфисковать в ответ, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в этот же день, что триггером для возможного разрыва отношений России с США может стать конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, отметил, что в России необходимо запустить законодательную процедуру, позволяющую в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов.

Днём ранее газета New York Times со ссылкой на осведомлённые источники в США и Европе сообщила, что администрация американского лидера Джозефа Байдена начала срочные переговоры с руководителями ряда западных стран об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Переговоры ведутся в том числе с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.