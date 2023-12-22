В Кремле прокомментировали возможную передачу Киеву российских активов
Песков: РФ никогда не оставит в покое тех, кто передаст Киеву российские активы
Москва, 22 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Россия никогда не оставит в покое тех, кто передаст Украине российские активы на Западе, Москва будет смотреть, что можно конфисковать в ответ, заявил 22 декабря на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, мы видим, что эти дискуссии то кодифицируются, то, наоборот, затухают. Но тема незаконного изъятия наших активов различных, она постоянно на повестке дня и в Европе, и в Америке», — сказал он.
По словам представителя Кремля, потенциально эта тема является неприемлемой и чрезвычайно опасной для мировой финансовой системы.
«Потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьёзным ударом по, собственно, всей системе координат международной финансовой системы», — отметил Песков.
В этой связи пресс-секретарь президента предупредил, что те, кто пытается инициировать и реализовать такой план, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделает.
Песков добавил, что Европа и США понимают, что изъятие активов РФ будет иметь юридические последствия. Если какие-то российские активы будут конфискованы, РФ будет смотреть, что может конфисковать в ответ, заключил он.
Как передавало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в этот же день, что триггером для возможного разрыва отношений России с США может стать конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, отметил, что в России необходимо запустить законодательную процедуру, позволяющую в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов.
Днём ранее газета New York Times со ссылкой на осведомлённые источники в США и Европе сообщила, что администрация американского лидера Джозефа Байдена начала срочные переговоры с руководителями ряда западных стран об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Переговоры ведутся в том числе с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии.
В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.