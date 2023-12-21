Вашингтон, 21 декабря, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена начала срочные переговоры с руководителями ряда западных стран об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины, сообщила 21 декабря газета New York Times со ссылкой на осведомлённые источники в США и Европе.

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Причиной начала срочных переговоров является невозможность согласовать с Конгрессом США выделение новых средств Украине, сказано в публикации.

Переговоры ведутся в том числе с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии, отметили авторы. Рассматриваются несколько способов использования российских активов, один из которых предполагает перечисление их в Киев напрямую, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что власти США пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на поддержание украинского конфликта, действуя по принципу «вор у вора дубинку украл».

Администрация и парламент США не смогли прийти к компромиссу по вопросу о продолжении военной помощи Украине. Представители Республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи ВСУ отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

В конце декабря 2023 года власти США объявят о новом пакете помощи Украине и этот пакет станет последним, заявили 18 декабря в американской администрации. Для того чтобы помощь Украине продолжала оказываться, необходимо одобрение со стороны Конгресса США, напомнил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

20 декабря в Генпрокуратуре Германии подтвердили, что подали в суд ходатайство о конфискации российских активов. По данным Spiegel, прокуратура хочет изъять часть ранее замороженных в стране российских активов на сумму более 720 млн евро и передать эти деньги в бюджет.

Ответ России на конфискацию своих активов в Европе, если власти европейских стран примут такое решение, будет «симметричен», заявил 21 декабря министр финансов Антон Силуанов. В России для этого есть достаточное количество замороженных активов европейских государств, отметил он.

Западные политики носятся с идеей найти «легальные» пути для конфискации российских активов, при этом представители европейских стран, сохраняя признаки уважения собственных законов, медлят с такими решениями, а власти США в закрытых контактах объясняют им, как именно следует поменять законы, «чтобы взять всё и окончательно своровать», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Обозреватели Financial Times, в свою очередь, ранее отмечали, что на Западе до сих пор не конфисковали замороженные российские активы не из-за того, что не могут юридически обосновать это, а из опасений, что другие государства начнут выводить свои средства из этих стран.