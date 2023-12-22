Москва, 22 декабря, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Триггером для возможного разрыва отношений России с США может стать конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дипотношения сами по себе, разумеется, это не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не священная корова, которую все берегут. Но инициативно идти на их слом, на разрыв мы не будем», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

По его словам, действовать в таком ключе не в правилах Москвы, в том числе исходя из понимания того, что у России и США центральная роль в поддержании международной безопасности и стратегической стабильности.

Дипломат добавил, что в Вашингтоне не должны питать иллюзий, что Москва обеими руками держится за дипотношения с Соединёнными Штатами.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря газета New York Times со ссылкой на осведомлённые источники в США и Европе сообщила, что администрация американского лидера Джозефа Байдена начала срочные переговоры с руководителями ряда западных стран об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Переговоры ведутся в том числе с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 21 декабря заявил, что ответ России на конфискацию активов в Европе, если власти европейских стран примут такое решение, будет симметричным.