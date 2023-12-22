Москва, 22 декабря, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В России необходимо запустить законодательную процедуру, позволяющую в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов. Об этом 22 декабря заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Предлагаю в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России в случае аналогичных действий со стороны США», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена и «её прихвостни» должны помнить, что соизмеримый ответ и наказание последуют на каждое их преступное действие.

Также депутат предложил признать преступниками всех, кто посягнёт на российскую госсобственность, и объявить их в международный розыск.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена начала срочные переговоры с руководителями ряда западных стран об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Причиной является невозможность согласовать с Конгрессом США выделение Киеву новых средств. Рассматриваются несколько способов использования российских активов, один из которых предполагает перечисление их в Киев напрямую.

Российская сторона ранее неоднократно отмечала незаконность заморозки своих активов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это ограблением и подчеркнул, что западные страны обязаны разморозить активы безо всяких условий.