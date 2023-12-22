Энергодар, Запорожская область, 22 декабря, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинские боевики не смогут нанести такой ущерб, который вызовет экологическую катастрофу, атомные реакторы станции работают стабильно, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

По словам главы региона, имеющееся в распоряжении ВСУ оружие не способно вызвать ядерный коллапс или катастрофу. Украинские боевики не могут нанести достаточный ущерб, чтобы вызвать радиоактивное заражение, заверил Балицкий.

Со стороны самой станции также не наблюдаются какие-либо угрозы, сказал он в интервью «РИА Новости».

«Сейчас из шести четыре на (ядерном топливе) Westinghouse работают, и два из них работают на наших тепловыделяющих элементах (ТВЭЛ) <…> Четыре реактора заглушены по причине того, что обслуживать Westinghouse — есть свои сложности. Два реактора, которые работают на ТВЭЛ, вполне могут нами обслуживаться и работать в тех регламентных нормах, которые позволяют сегодня МАГАТЭ и «Росатом», — пояснил Балицкий.

Глава Запорожской области добавил, что атомные реакторы на ЗАЭС находятся в стабильном состоянии. Нет никаких угроз старения станции, какого-то разрушения объекта, каждый реактор исправен. Персонала для обслуживания станции хватает. Она способна простоять столько, сколько надо, заключил Балицкий.

Как передавало ИА Регнум, днём 2 ноября ВСУ попытались создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС, а также помешать ротации сотрудников МАГАТЭ. В районе города Энергодара дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских БПЛА коптерного типа. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что два беспилотника попали в гостиницу ЗАЭС.

Командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным Берсерк отметил, что российские военные, обороняющие район Запорожской АЭС, мотивированы и готовы к любым атакам противника. Благодаря работе командования военные навыки бойцов находятся на высоком уровне, сказал он.

В первых числах декабря глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе встречи на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае договорились о проведении консультаций по ситуации на ЗАЭС в начале 2024 года.

Запорожская АЭС, освобождённая от ВСУ в марте 2022 года в ходе СВО, находится под охраной российских силовиков. Украинская армия периодически пытается атаковать станцию.