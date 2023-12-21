Мелитополь, 21 декабря, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Российские военные, обороняющие район Запорожской АЭС, мотивированы и готовы к любым атакам, рассказал командир мотострелкового батальона Вооружённых сил РФ с позывным «Берсерк».

Александр Река/ТАСС

«По данным разведки, перед нами стоит очень серьезный противник, однако мы готовы отразить любое нападение со стороны ВСУ. Ребята все заряжены, мотивированы», — цитирует его «РИА Новости».

Он также сообщил, что благодаря работе командиров военные навыки бойцов находятся на высоком уровне. Военные стали более заинтересованными и мотивированными и в любом случае готовы успешно выполнять боевые задачи, это без сомнений, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить Запорожскую АЭС.

В МИД России заявили, что признание Буданова должно стать холодным душем для ООН. Российская сторона напомнила, что режим Владимира Зеленского шантажирует всю Европу, используя станцию в качестве грязного ядерного оружия, а представители ООН на протяжении всего этого времени заявляют, что якобы не знают, откуда по станции наносятся удары.

Вооружённые силы Украины 2 ноября совершили новую провокацию, пытаясь создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, а также помешать ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявили в Минобороны.