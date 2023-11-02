Москва, 2 ноября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили новую провокацию, пытаясь создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также помешать ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила 2 ноября пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Сегодня около 12.30 мск в районе города Энергодар Запорожской области дежурными средствами ПВО были обнаружены и перехвачены девять украинских БПЛА коптерного типа», — говорится в сообщении.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сегодня, 2 ноября, также сообщил об атаке ВСУ дронами-камикадзе по Энергодару. По его данным, один БПЛА попал в жилой дом.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что два беспилотника попали в гостиницу ЗАЭС. Это произошло в день ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ.

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 8 октября сообщил, что ВСУ атаковали и безуспешно пытались захватить Запорожскую атомную электростанцию. Он признал, что российская сторона организовала надёжную оборону.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий 10 августа сообщил, что на ЗАЭС отработали все возможные варианты ответных действия на провокации ВСУ. Он отметил, что станцию охраняют специальные подразделения.

В начале июля ВСУ увеличили активность беспилотных летательных аппаратов в районе ЗАЭС.

Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне визита в Россию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси бездоказательно обвинил Москву в подготовке теракта на Запорожской АЭС. В Кремле слова Зеленского назвали очередной ложью, а в «Росэнергоатоме» предположили, что сам Киев может готовить теракт или удар по атомной станции, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией.

По словам представителя России при ООН Василия Небензи, участившиеся заявления Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС крайне настораживают. Недавно посетившие станцию представители МАГАТЭ могли убедиться в их абсурдности.

России невыгодно проводить диверсии на Запорожской АЭС, потому что она вложила огромные средства в нормализацию работы станции, заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.