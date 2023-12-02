Москва, 2 декабря, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели встречу на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае и договорились о проведении консультаций по ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в начале 2024 года, сообщила 2 декабря пресс-служба российского предприятия.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси

«Есть договорённость о проведении полномасштабных консультаций в январе–феврале 2024 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что вопросы обеспечения безопасности на ЗАЭС были основными на встрече Лихачёва и Гросси. В том числе они обсудили работу наблюдателей от МАГАТЭ на атомной станции и их ротацию, запланированную на 5 декабря.

Запорожская АЭС, освобождённая от ВСУ в марте прошлого года в ходе СВО, находится под охраной российских силовиков. Украинская армия периодически пытается атаковать станцию.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 21 ноября заявил, что ВСУ регулярно атакуют на территории РФ опасные объекты, пытаясь вызвать радиационную катастрофу. Чаще всего украинская армия атакует ЗАЭС, подчеркнул он.

Мирошник уточнил, что ВСУ пытаются наносить удары с помощью беспилотников по Запорожской АЭС и Энергодару от 70 до 150 раз каждую неделю. В том числе удары были 2 ноября, в день ротации экспертов МАГАТЭ.