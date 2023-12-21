Тель-Авив, Израиль, 21 декабря, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, обсуждая перспективы новой сделки с радикальной группировкой ХАМАС, предложил членам движения «либо сдаться, либо умереть». Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

«Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все её цели — завершение уничтожения ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост — сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора», — сказал Нетаньяху.

Он добавил, что после уничтожения ХАМАС сделает всё, чтобы гарантировать, что сектор Газа «больше не представляет никакой угрозы» для Израиля.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Израиль обратился с предложением к ХАМАС приостановить боевые действия минимум на неделю в рамках новой договорённости об освобождении заложников. Планировалось освободить почти 40 заложников палестинской группировки. В их числе женщины, дети, мужчины старше 60 лет и те, кто нуждается в срочной медицинской помощи. В настоящее время в заложниках в Газе предположительно находятся около 130 израильских и иностранных граждан.

В ХАМАС предложение отвергли. Сообщалось, что власти Израиля направили в Европу главу разведки «Моссад» Давида Барнеа для проведения переговоров с представителями Катара о возможности новой сделки по освобождению заложников, захваченных ХАМАС.