Тель-Авив, Израиль, 20 декабря, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Израиль обратился с предложением к лидерам ХАМАС приостановить боевые действия минимум на неделю в рамках новой договорённости об освобождении заложников. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАЛАХ ХАМАС

Предложение было сделано главой израильского «Моссада» Давидом Барнеа.

Издание отметило, что планируется освободить почти 40 заложников палестинской группировки. В их числе женщины, дети, мужчины старше 60 лет и те, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Около 130 израильских и иностранных граждан всё еще находятся в заложниках в Газе.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры по обмену заложниками вестись не будут до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию. Об этом сказано в распространённом 16 декабря заявлении палестинского движения ХАМАС.

Главу разведки Израиля «Моссад» Давида Барнеа направили в Европу для проведения переговоров с представителями Катара о возможности новой сделки по освобождению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС.