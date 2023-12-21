Газа, Палестина, 21 декабря, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Лидеры ХАМАС отклонили предложение Израиля о новом обмене заложников в обмен на прекращение огня на неделю. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

Ссылаясь на египетских чиновников, издание сообщило, что палестинская группировка заявила о том, что Израиль должен соблюдать режим прекращения огня до возобновления переговоров. При этом отказ ХАМАС от обмена — это принуждение властей Израиля пойти на более значительные уступки.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль обратился с предложением к ХАМАС приостановить боевые действия минимум на неделю в рамках новой договорённости об освобождении заложников.

Планировалось освободить почти 40 заложников палестинской группировки. В их числе женщины, дети, мужчины старше 60 лет и те, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Около 130 израильских и иностранных граждан ещё находятся в заложниках в Газе.

Главу разведки Израиля «Моссад» Давида Барнеа направили в Европу для проведения переговоров с представителями Катара о возможности новой сделки по освобождению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС.