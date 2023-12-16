Тель-Авив, Израиль, 16 декабря, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Главу разведки Израиля «Моссад» Давида Барнеа направили в Европу для проведения переговоров с представителями Катара о возможности новой сделки по освобождению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. Об этом 16 декабря сообщила газета The Jerusalem Post.

Global Look Press/Kobi Gideon/Israeli Gpo Глава разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа

По информации издания, глава «Моссада» проведёт встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Отмечается, что это станет первой встречей высокопоставленных чиновников Израиля и Катара после окончания недельного режима прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 декабря военные Армии обороны Израиля ошибочно определили троих заложников в секторе Газа как угрозу и убили их. В ЦАХАЛ полностью взяли на себя ответственность за произошедшее и выразили соболезнования семьям погибших заложников.

Глава МИД Франции Катрин Колонна 15 декабря заявила, что израильские военнослужащие нашли в Газе тело француза, находившегося в плену у ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда ХАМАС нанёс ракетные удары по Израилю, после чего его боевики зашли на израильскую территорию с юга. По пути они захватили в плен более 200 заложников.

В ответ ЦАХАЛ начала авиационные удары по различным объектам, в том числе гражданским, в секторе Газа. За несколько дней израильские военные восстановили контроль над всеми населёнными пунктами возле анклава. А 27 октября Израиль начал наземную операцию на территории Газы.