Москва, 21 декабря, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Бюджет на 2024–2026 годы устойчивый и предусматривает дефицит 1% от ВВП. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Хочу сказать, что бюджет устойчивый. Бюджет предусматривает минимальный размер дефицита — он менее 1% от валового внутреннего продукта. Начиная с 2025 года, предусматривает баланс доходов и расходов — расходов без учёта процентных платежей», — отметил министр.

Силуанов добавил, что в бюджет были заложены такие принципы, как сбалансированность и возможность выполнения всех планов и решений, которые принимаются государством, независимо от внешнего воздействия.

Ранее Силуанов заявлял, что в Минфине намерены привлечь в экономику 40 трлн рублей от граждан. Он уточнил, что это хороший ресурс, который может и приносить доход гражданам, и использоваться как источник для экономического развития.

Как передавало ИА Регнум, федеральный бюджет России на 2024–2026 годы, по мнению Силуанова, это «бюджет победы». Он подчеркнул, что в нынешних условиях основная задача — финансово обеспечить цели специальной военной операции. Министр добавил, что другие приоритеты бюджета на ближайшие три года — обеспечение макроэкономической стабильности, контроль за инфляцией и расходами казны и концентрация ресурсов на ключевых задачах.