Москва, 21 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Минфин России рассчитывает, что 40 трлн рублей, которыми располагают граждане, будут привлечены в экономику. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Григорий Сысоев/РИА Новости Антон Силуанов

«В первую очередь мы планируем задействовать те сбережения граждан, которые сегодня ещё находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах», — пояснил министр.

Он уточнил, что объём сбережений граждан оценивается более чем в 40 трлн рублей. Это хороший ресурс, который может и приносить доход гражданам, и использоваться как источник для экономического развития.

Глава Минфина также сообщил, что правительству предложен список из примерно 30 крупных компаний для возможной приватизации.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный бюджет России на 2024–2026 годы, по мнению Силуанова, это «бюджет победы». Он подчеркнул, что в нынешних условиях основная задача — финансово обеспечить цели специальной военной операции. Министр добавил, что другие приоритеты бюджета на ближайшие три года — обеспечение макроэкономической стабильности, контроль за инфляцией и расходами казны и концентрация ресурсов на ключевых задачах.