Москва, 14 декабря, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Федеральный бюджет России на 2024–2026 годы является «бюджетом победы». Именно так Министерство финансов и парламент охарактеризовали финансовый план на трёхлетку. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Kremlin.ru Антон Силуанов

Он подчеркнул, что в нынешних условиях основная задача — финансово обеспечить цели специальной военной операции. Министр также добавил, что приоритетами бюджета на ближайшие три года является также обеспечение макроэкономической стабильности, контроль за инфляцией и расходами казны и концентрация ресурсов на ключевых задачах.

«Расходы на экономику составляют порядка 10-11% от всего объёма трат бюджета, и они достаточно стабильны», ― подчеркнул глава ведомства.

Силуанов также напомнил, что дефицит на следующую трёхлетку определён на уровне менее 1% ВВП. По словам министра, он контролируемый и некритичный.

Как сообщало ИА Регнум, закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы президент России Владимир Путин подписал 27 ноября. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

В 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. При этом резервный фонд правительства в 2024 году планируется в объёме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах — по 80 млрд рублей. По доходам в 2024-м ожидают поступление 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей и 2026-м ― почти 34 трлн рублей.

Также документ предусматривает индексацию МРОТ в 2024 году на 18,5% и увеличение расходов на социальную политику.

Премьер-министр Михаил Мишустин 30 ноября заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за период с января по октябрь 2023 года, по предварительным данным Минэкономразвития, составил 3,2%. Он добавил, что рост российской экономики сказался на доходах федерального бюджета. За отчётный период в казну поступило средств на 3% больше, чем прогнозировали.