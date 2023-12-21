Москва, 21 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. В России необходимо наращивать темпы строительства дорог, жилья и других объектов, заявил 21 декабря в ходе церемонии запуска движения по трассе М-12 от Москвы до Казани президент России Владимир Путин.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве данной транспортной магистрали, которую он назвал важной. Проект реализован с опережением графика, отметил президент. В такие короткие сроки, всего за три года, проекты такой сложности ранее в России не реализовывались, сказал он.

«Мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше. Это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог, другой инфраструктуры. Нужно обязательно наращивать темпы. Стройкомплекс, наши смежные отрасли к этому готовы», — заявил президент.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, после введения в строй новой скоростной трассы М-12 «Восток» время в пути между Москвой и Казанью существенно сократится и займёт всего 6,5 часа. Далее трасса будет следовать до Екатеринбурга и Тюмени.

20 декабря президент принял участие в совещании по развитию Восточного полигона железных дорог, модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей, сказал Владимир Путин.

9 сентября в поздравлении москвичам с Днём города президент России Владимир Путин анонсировал масштабную модернизации Центрального транспортного узла, в ходе которой диаметры московского наземного метро продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, окружающих столицу.

Президент также рассказал, что ещё одним флагманским проектом будет строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе они будут созданы между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Петербургом. Путин подчеркнул, что такие проекты выведут российскую транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, качественно улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны и дадут десяткам городов мощный импульс к развитию.