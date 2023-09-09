Москва, 9 сентября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Диаметры наземного метро продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, которые окружают Москву. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин в поздравлении москвичам с Днём города, его слова привела пресс-служба Кремля.

Владимир Гердо/ТАСС

«Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву», — сказал глава государства.

Он отметил, что флагманским проектом также будет и строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе они будут созданы между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а после этого — между столицей и другими городами страны.

Путин подчеркнул, что такие проекты выведут российскую транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, качественно улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны, а также десятки городов в России получат мощный импульс к развитию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что строительство новых магистралей и развязок в столице позволило создать абсолютно новый дорожный каркас Москвы. Глава государства указал, что достижения столицы впечатляют и кардинально меняют представления о современном, комфортном и успешном мегаполисе. Президент отметил, что в этом вопросе особое значение имеет модернизация транспортного комплекса.

Ранее 9 сентября Путин прибыл в московский парк «Зарядье», где проходят посвященные Дню города мероприятия. Вместе с ним в парк прибыл московский мэр Сергей Собянин.

После этого президент и мэр Москвы открыли по видеосвязи новые транспортные магистрали столицы, включая МЦД-4. Путин дал старт движению транспорта по проспекту Багратиона, который будет дублёром Кутузовского проспекта, а также по южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД. Кроме того, начали ходить поезда МЦД-4.