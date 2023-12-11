Москва, 11 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Уже совсем скоро, в конце декабря, откроется новая скоростная трасса М-12 «Восток», соединяющая Москву и Казань. Благодаря этому время путешествия между этими городами существенно сократится и займёт всего 6,5 часа. Далее трассу продлят до Екатеринбурга и Тюмени.

ГК «Российские автомобильные дороги» Трасса М-12

Строительство М-12 ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», который реализуется по решению президента. Трасса станет основой транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тысяч километров. Это обеспечит скоростное автосообщение от Санкт-Петербурга до Владивостока, придав дополнительный импульс развитию экономики регионов.

Напомним, участок протяженностью 415 км от Москвы до Арзамаса был открыт в сентябре 2023 года — на 10 месяцев раньше срока. Таким образом, автомобильная дорога связала Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Жемчужиной трассы стал мост через Оку. Здесь российскими дорожниками была впервые применена технология скользящей опалубки. Уникальность этого сооружения заключается ещё и в том, что поставщик вантовой системы — отечественный. Более 50% наименований вантовой системы изготовили российские компании.

В ноябре запустили движение на участке длиной почти 154 км — от чувашского города Шумерля до пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (Республика Татарстан).

ГК «Российские автомобильные дороги» Трасса М-12

Одним из самых масштабных искусственных сооружений на новом участке М-12 стал мост через Волгу. Он соединяет Лаишевский и Верхнеуслонский районы Татарстана. В ноябре мост прошёл все необходимые испытания. В частности, прочность сооружения проверяли одновременным движением 16 самосвалов массой 30 тонн каждый.

Планируется, что первые машины по новому волжскому мосту смогут проехать одновременно с открытием всей трассы М-12 «Восток» до Казани.

Экономический эффект от строительства трассы регионы уже смогли прочувствовать на себе.

«В ходе строительства этого объекта мы уже зафиксировали достаточно большой рост объемов налоговых отчислений в бюджеты тех муниципалитетов, через которые проходит эта дорога, потому что люди работают и получают заработную плату», — подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, повысится и привлекательность внутреннего туризма, в частности, будет развиваться автотуризм: вблизи новой трассы расположен национальный парк «Чёваш Вёрман» и другие природные и культурные объекты. А придорожная инфраструктура будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Для удобства автомобилистов на участке в Чувашии уже работают две многофункциональные зоны сервиса (МФЗ), а также две временные контейнерные АЗС. А на открытом в сентябре участке от Москвы до Арзамаса дополнительно запущены пять МФЗ к уже имеющимся четырём, а также две временные контейнерные АЗС.

«Большое внимание уделено вопросам безопасности. На всей трассе нет барьеров, шлагбаумов. Все пересекающие магистраль дороги перепускаются либо над трассой М-12, либо трасса М-12 проходит над какой-то пересекаемой дорогой. Дорога полностью освещена», — пояснил руководитель восьмого этапа строительства М-12 Рашит Хазипов.

М-12 откроет новые маршруты для путешествий и в Нижегородской области. Туристам советуют прогуляться по улицам Нижнего — Большой Покровской, Рождественской, застроенным с купеческим размахом, посетить зоопарк «Лимпопо» и заглянуть в музей паровозов. Необычным приключением в Нижнем станет поездка на ретро-трамвае, который ходит по маршруту «Городское кольцо». Внутри вагоны стилизованы под старину, а каждая остановка сопровождается рассказом о городских достопримечательностях.

Есть на что посмотреть и во Владимире: там даже есть целая улица с музеями. Георгиевская улица — пешеходная, имеет выходы к смотровым площадкам и буквально усеяна скульптурами. Один из музеев на ней посвящен аптекарскому делу и располагается в здании аптеки, которая здесь функционировала с 1805-го по 2010 год. В музее-кузнице посетителям предложат выковать свой собственный гвоздь из обычного железного прута, а в Музее ложки покажут коллекцию из 3 тысяч ложек. Также можно отправиться в Музей пряника или Дом шоколада Ильи Матвеева и изготовить собственную шоколадку и продегустировать сладости ручной работы.

Казань путешественники считают настоящим городом-впечатлением. Это и старинный кремль с падающей башней и сказочной мечетью, и широкая пешеходная улица с памятниками, и уютная набережная. Чтобы увидеть всё архитектурное великолепие столицы Татарстана, можно подняться по узкой лестнице на верхушку старинной колокольни или в теплой кабинке прокатиться на колесе обозрения.

Как сообщало ИА Регнум, М-12 «Восток» — один из самых масштабных инфраструктурных проектов в России, строительство которого ведется по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Протяженность трассы составляет 811 км, на ней возводится более 300 искусственных сооружений (мосты, развязки, переходы для животных и т.д.). Новая скоростная автомагистраль не только свяжет регионы России, улучшит их транспортную доступность, но и поможет снизить количество ДТП практически в 3,5 раза.