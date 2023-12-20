Москва, 20 декабря, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Своевременное наращивание провозной способности железнодорожной сети Восточного полигона является приоритетной задачей. Об этом сказал российский президент Владимир Путин 20 декабря на совещании по развитию Восточного полигона железных дорог, модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

РИА Новости

Путин акцентировал, что при строительстве новых объектов нельзя забывать и о действующей инфраструктуре, её надо поддерживать в рабочем состоянии.

«Здесь также есть проблемные участки», — указал президент.

Владимир Путин при обсуждении темы сделал акцент на приоритете — эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей.

«Приоритет в интересах всей страны, регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и посёлков», — обозначил президент России.

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Как сообщало ИА Регнум, в России крайне востребовано восточное направление железных дорог, объёмы перевозок растут, загрузка гарантирована на несколько лет вперёд, заявил Путин в ходе совещания о развитии Восточного полигона железных дорог.

15 декабря на Железнодорожном съезде Путин призвал в условиях спецоперации обеспечить особую безопасность Восточного железнодорожного полигона. Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры полигона, обратил внимание президент России.

Восточный полигон РЖД включает в себя объекты Транссиба и БАМа.