Москва, 21 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В Европе очень сильно боятся, что в США к власти вернётся бывший глава Белого дома Дональд Трамп и все расходы на Украину ЕС придётся взять на себя. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 декабря заявил политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

Press Office of Ukraine/Global Look Press Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что внутри ряда европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

«Очевиден некоторый разворот от прежних лозунгов в стиле «победить Россию на поле боя», «нанести ей стратегическое поражение», «вернуться к миру на условиях Украины» и так далее. После провала контрнаступления ВСУ стало понятно, что ситуация изменилась и все мечты Запада оказались нереальны. Мы видим раскол по поводу дальнейших действий Европейского союза. Примером этого могут быть Венгрия и Словакия. Кроме того, в Нидерландах победил крайне правый премьер-министр. Такие же тенденции наблюдаются и в Португалии, и во Франции. Так что смена дискурса неизбежна, если политикам не изменит чувство реальности», — сказал Фёдоров.

Поэтому он полагает, что Европа и её главные лидеры попытаются, видя сложившееся положение на поле боя, склонить украинское руководство к какому-то перемирию, но не меняя конечных целей. Это перемирие будет носить характер паузы, чтобы «привести Украину в чувство» и вновь накачать оружием. Поэтому позитивной повестки пока не видно, а значит, надеяться на то, что европейские лидеры выйдут на какие-то разумные решения, не приходится.

Фёдоров заявил, что Макрон, как и все остальные лидеры европейских стран, ужасно боятся, что в США к власти вернётся Трамп, тем более что больших надежд на переизбрание действующего президента США Джозефа Байдена в ЕС тоже не питают.

«Поэтому лидеры ЕС лихорадочно думают, что им делать, если США кардинально изменят позицию по Украине. Тогда всё ляжет на Европу, а она явно не сдюжит. Отсюда метания и поиски других форм поддержки Украины. Видимо, Макрон уже начинает размышлять над тем, что предпринять и, может быть, возобновить контакты с Россией, чтобы найти развязку этого кризиса», — предположил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Макрона, Франция считает важным не допустить победы России в украинском конфликте. При этом он подчеркнул, что Франция с Россией не воюет.

Кроме того, президент Франции признал, что Европа «не очень преуспела» в сдерживании России, а попытки «надавить» на Москву провалились. Макрон считает, что поддержка Украины является одним из основополагающих вопросов, причём он уверен, что Евросоюз может помогать Киеву и без США.

До этого Макрон констатировал, что Евросоюз не может принять Украину в ЕС, так как соответствующее решение потребовало бы глубокой реформы внутренних правил.