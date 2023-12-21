Париж, 21 декабря, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Европа «не очень преуспела» в сдерживании России, попытки «надавить» на Москву провалились, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканал France 5.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, поддержка Украины является одним из основополагающих вопросов в следующем году. По мнению французского лидера, Евросоюз может помогать Киеву и без Соединённых Штатов.

«На кону — европейская безопасность. Даже если американцы решат изменить позицию, это вопрос суверенитета Европы и способности самим выбирать свое будущее», — отметил Макрон.

При этом он признал, что европейские страны «не очень преуспели» в сдерживании России, а попытки «надавить» на неё провалились.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Макрон выразил готовность к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным.

Во время пресс-конференции днём ранее Путин рассказал, что его французский коллега сам прекратил взаимодействие, хотя имели место «добрые рабочие отношения».

Глава государства напомнил, что посещал Францию, а Макрон — Россию, была насыщенная международная и двусторонняя повестка. Москва, как отметил Путин, по-прежнему готова вести диалог и не уклоняется от работы с Францией, но не видит обоюдного желания.