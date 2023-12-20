Париж, 21 декабря, 2023, 01:06 — ИА Регнум. В некоторых европейских странах и США колеблются насчёт будущего Украины, но Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, заявил в эфире телеканала France 5 французский лидер Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, как и американцы», — заявил президент Франции.

По словам Макрона, европейским странам повезло с действующей властью в Вашингтоне. Он добавил, что сейчас на Украине решается вопрос о «способности Европы жить в мире». Франция при этом «не воюет с Россией», но и не может допустить её победы, подчеркнул Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неготовности ЕС принять Украину в сообщество. Решение Брюсселя о начале переговоров по этому вопросу французский лидер назвал скорее политическим, нежели юридическим.

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман считает, что после пустого визита главы киевского режима Владимира Зеленского в США у Киева остаётся только две возможности сохранить украинское государство хоть в каком-то виде. По мнению эксперта, совместная пресс-конференция американского президента Джо Байдена с Зеленским в очередной раз доказала оторванность главы Белого дома от реальности, а также подтвердила отсутствие у Вашингтона чёткого плана по дальнейшей судьбе Украины. Перед украинским руководство стоит выбор — либо бороться с коррупцией и разворачивать ВПК, либо уходить в отставку. Скорее всего, Зеленский выберет губительный для себя и страны путь — продолжать делать вид, что ничего не происходит, и создавать иллюзию сопротивления, добавил политолог.