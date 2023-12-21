Москва, 21 декабря, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны провести осенний призыв в армию в 2024 году с использованием государственной информационной системы единого реестра повесток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кошелев Илья/Global Look Press

«Осуществлять призыв на военную службу граждан РФ, проводимый в октябре–декабре 2024 года, с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, гражданах, состоящих на воинском учёте, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте» и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток», — говорится в перечне поручений.

Министру обороны Сергею Шойгу поручено представить доклад по этой теме до 1 ноября 2024 года, далее — раз в полгода.

Кроме того, военному ведомству дано поручение определить заместителя министра обороны, который будет ответственным за внедрение и развитие государственной информсистемы и реестра повесток, а также сформировать подразделение, к функциям которого относится её сопровождение.

Доклад на эту тему глава государства ждёт к 15 января 2024 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин поручил до 15 января 2024 года доложить о работе по постановке граждан России на воинский учёт и снятии с него без личной явки в военкомат. Также глава государства поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестр повесток.

В мае Минцифры выдвинуло предложение запустить единый реестр воинского учета и испытать его функциональность до 31 декабря 2023 года. Авторы документа предложили разделить процесс разработки на три этапа. Первый завершится 31 декабря, второй будет длиться с 1 января по 31 декабря 2024 года, а третий начнётся с 1 января 2025 года.

В апреле Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, предполагающий в том числе возможность выдачи гражданам повесток в электронном виде.