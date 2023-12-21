Москва, 21 декабря, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 15 января 2024 года доложить о работе по постановке граждан России на воинский учёт и снятии с него без личной явки в военный комиссариат, сообщается 21 декабря на сайте Кремля.

Кошелев Илья/Global Look Press

«Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат», — говорится в поручении.

Срок исполнения — до 15 января 2024 года.

Также глава государства поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестр повесток.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря стало известно, что Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил России. В соответствии с документом, их штатная численность должна составить 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих.

До этого численность Вооружённых сил России достигала 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военных. 21 июня Владимир Путин заявил, что совершенствование ВС РФ продолжится и укрепление армии остаётся приоритетом для России с учётом новых вызовов.