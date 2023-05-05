Москва, 5 мая, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выдвинуло предложение запустить единый реестр воинского учета и испытать его функциональность до 31 декабря 2023 года, говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Авторы документа предлагают разделить процесс разработки на три этапа. Первый завершится 31 декабря, второй будет длиться с 1 января по 31 декабря 2024 года, а третий начнётся с 1 января 2025 года.

Срок окончания последнего этапа не указывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля российский президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, предполагающий в том числе возможность выдачи гражданам повесток в электронном виде. 19 апреля депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов (Единая Россия) допустил, что уже во время весеннего призыва в РФ в тестовом режиме могут быть разосланы электронные повестки.