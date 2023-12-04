Москва, 4 декабря, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Между Россией и Швецией полностью отсутствуют политические контакты и торгово-экономическое взаимодействие, а отказ Стокгольма от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот новым иностранным послам в РФ.

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«Полностью отсутствуют политические контакты, свёрнуто торгово-экономическое взаимодействие, культурные и гуманитарные связи», — сказал российский лидер.

По словам президента, отказ Швеции от неучастия в военных блоках не отвечает истинным интересам России, Швеции и региона в целом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам со стороны России. По его словам, западные страны в очередной раз говорят о собственной безопасности в ущерб безопасности России.

В апреле 2023 года в НАТО официально приняли Финляндию. Страна стала 31-м членом альянса. Подавая заявку на вступление в военный блок, власти Финляндии заявили о якобы существующей «российской угрозе». Также заявку на членство в НАТО подала и Швеция.

Размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному симметричному ответу, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог Владимир Корнилов.