Москва, 18 декабря, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что уровень напряжённости, интенсивности и изощренности в действиях, направленных на дискредитацию выборов президента в стране, будет беспрецедентным за всю историю.

Иван Шилов ИА Регнум

В эфире телеканала «Россия 1» Памфилова заявила, что свою роль в дискредитации выборов сыграет и внешнее вмешательство, и «внутренний дурак».

«Надо защитить избирательную систему и саму процедуру от внутреннего дурака, простите. Потому что есть у нас кое-кто из тех, кто, знаете, когда говорят, заставь дурака богу молиться, он лоб расшибёт», — сказала Глава Центризбиркома.

Как сообщало ИА Регнум, Центризбирком РФ принял у Владимира Путина документы для выдвижения на выборах президента России.

По завершении процедуры стороны подписали протокол о приёме документов.

Путин сообщил о намерении пойти на выборы после просьбы отца погибшего в ДНР Владимира Жоги Артёма.

16 декабря была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. В список «Команды Путина», созданной для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других областей.

Для российских избирателей крайне важно, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась страна, подготовка к выборам идёт согласно законодательству, отмечал политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.