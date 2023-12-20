Братислава, 20 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Словакия не будет замораживать недвижимость россиян, как это делают некоторые страны. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть страны, если не ошибаюсь, это Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или её представителям, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путём, конечно, не пойдём», — заверил Фицо.

В конце ноября Чехия решила заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие России.

Речь шла об отелях, контролируемых российскими госорганизациями. В частности, чешское государство заинтересовалось отелем Ulrika в Карловых Варах, который, как утверждается, контролируется компанией «Связьинвестнефтехим» из Татарстана. Также в поле зрения управления попала российская госкомпания «Медицинский центр», которая, как утверждает телеканал, владеет в Карловых Варах гостиницей «Московский двор».

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности. Власти страны поддержали предложение главы МИД Чехии Яна Липавского внести в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность», которое непосредственно подчиняется управлению делами президента России и занимается управлением российскими активами за рубежом. Теперь любая коммерческая деятельность этого предприятия в Чехии стала незаконной. Также это означает заморозку всех его активов, в том числе находящихся под его управлением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что такое решение правительства Чехии незаконно и вызывает недоумение в Кремле. Он подчеркнул, что все российские объекты, которые могут быть в стране в собственности России, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, находятся под угрозой.