Словакия отказалась замораживать недвижимость России в республике
Премьер Фицо: Словакия не будет замораживать недвижимость России
Братислава, 20 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Словакия не будет замораживать недвижимость россиян, как это делают некоторые страны. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в интервью изданию InfoVojna.
«Есть страны, если не ошибаюсь, это Чехия, например, как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или её представителям, или предпринимателям российским, у меня нет точной информации, но я хочу сказать, что мы в Словакии таким путём, конечно, не пойдём», — заверил Фицо.
В конце ноября Чехия решила заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие России.
Речь шла об отелях, контролируемых российскими госорганизациями. В частности, чешское государство заинтересовалось отелем Ulrika в Карловых Варах, который, как утверждается, контролируется компанией «Связьинвестнефтехим» из Татарстана. Также в поле зрения управления попала российская госкомпания «Медицинский центр», которая, как утверждает телеканал, владеет в Карловых Варах гостиницей «Московский двор».
Как передавало ИА Регнум, 15 ноября правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности. Власти страны поддержали предложение главы МИД Чехии Яна Липавского внести в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность», которое непосредственно подчиняется управлению делами президента России и занимается управлением российскими активами за рубежом. Теперь любая коммерческая деятельность этого предприятия в Чехии стала незаконной. Также это означает заморозку всех его активов, в том числе находящихся под его управлением.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что такое решение правительства Чехии незаконно и вызывает недоумение в Кремле. Он подчеркнул, что все российские объекты, которые могут быть в стране в собственности России, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, находятся под угрозой.