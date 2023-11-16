Москва, 16 ноября, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Решение правительства Чехии заморозить российскую государственную собственность незаконно и вызывает недоумение в Кремле, сообщил 16 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой», — сказал он.

Песков добавил, что нужно проанализировать ситуацию, чтобы минимизировать риски.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Чехии Ян Липавский 15 ноября заявил, что правительство республики одобрило заморозку российской госсобственности. Чешские власти по его предложению решили внести в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность», занимающееся управлением российскими активами за границей.

Липавский указал на то, что внесение предприятия в чёрный список в Чехии означает заморозку всех его активов, в том числе находящихся под его управлением.