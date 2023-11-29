Прага, 29 ноября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Прага намерена заморозить новые объекты недвижимости, принадлежащие России. Сейчас этот вопрос рассматривает финансово-аналитическое управление (ФАУ) страны. Об этом сообщило Чешское ТВ (ЧТВ).

TAS/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

«Власти республики изучают другие российские активы, которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций», ― говорится в сюжете.

По данным канала, речь идёт об отелях, контролируемых российскими госорганизациями. В частности, эксперты ФАУ заинтересовались отелем Ulrika в Карловых Варах, который, как утверждается, контролируется компанией «Связьинвестнефтехим» из Татарстана. Также в поле зрения управления находится российская госкомпания «Медицинский центр», которая, как утверждает телеканал, владеет в Карловых Варах гостиницей «Московский двор».

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности. Власти страны поддержали предложение главы МИД Чехии Яна Липавского внести в санкционный список ФГУП «Госзагрансобственность», которое непосредственно подчиняется управлению делами президента России и занимается управлением российскими активами за рубежом. Теперь любая коммерческая деятельность этого предприятия в Чехии стала незаконной. Также это означает заморозку всех его активов, в том числе находящихся под его управлением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение правительства Чехии незаконно и вызывает недоумение в Кремле. Он подчеркнул, что все российские объекты, которые могут быть в стране в собственности России, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, находятся под угрозой.

17 ноября стало известно, что часть российской недвижимости в Чехии уже опломбировали. В частности, чешские власти заблокировали здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах, здание посольства России, резиденцию посла, и ещё два объекта диппредставительства остались нетронутыми.

На следующий день, 18 ноября, временного поверенного в делах Чешской Республики в Москве Йиржи Чистецки вызвали в Министерство иностранных дел России. Дипломату заявили протест из-за внесения государственной заграничной собственности России в санкционный список. МИД указал на недопустимость подобного правового произвола и предупредил об ответных шагах.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что у Москвы есть способы ответить на недружественные действия Праги. По его словам, можно передать вопрос на рассмотрение полномочного международного суда или принять ответные меры, предполагающие заморозку такого же объёма прав на имущество, которое принадлежит Чехии на территории России.