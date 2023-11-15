Прага, 15 ноября, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Чешское правительство одобрило заморозку российской государственной собственности, написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) министр иностранных дел страны Ян Липавский.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава МИД напомнил, что он сам ранее внёс на рассмотрение соответствующее предложение.

Чешское информационное агентство (ČTK) со ссылкой на Липавского в свою очередь уточнило, что власти страны поддержали внесение в национальный санкционный список Чехии компании по управлению российскими активами за рубежом — ФГУП «Госзагрансобственность». Отмечается, что эта организация управляет множеством объектов недвижимости в республике, которые принадлежат России.

В связи с этим решением любая коммерческая деятельность указанной компании, включая сдачу в аренду, стала в Чехии незаконной. Липавский отметил, что попадание в санкционный список означает замораживание всех активов, принадлежащих ФГУП «Госзагрансобственность» или контролируемых организацией каким-либо другим образом.

Глава МИД Чехии добавил, что эта компания непосредственно подчиняется управлению делами президента России и занимается российскими активами за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, страны ЕС и США начали замораживать российские финансовые активы после начала специальной военной операции. Европейская комиссия пыталась найти правовые основания для присвоения этих активов.

8 июня 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские инвесторы готовят групповой иск для разблокировки активов. Он отметил, что Запад ограбил предпринимателей и государство. Кроме того, Песков подчеркнул, что Британия и другие страны должны немедленно и без каких-либо условий разморозить заблокированные активы.

16 июня президент России Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счётов российских бизнесменов за рубежом. Он также указал, что в настоящее время надёжнее вкладывать средства внутри страны.

19 июня глава МИД Британии Джеймс Клеверли проинформировал, что британские власти намерены принять закон об использовании санкций как гарантии того, Россия оплатит восстановление Украины. Вместе с тем он уточнил, что Европейский центральный банк предупредил Брюссель о том, что в случае таких шагов существует угроза подрыва доверия к евро как к мировой валюте.

30 июня канцлер Германии Олаф Шольц признал, что вопрос возможного изъятия активов Центробанка РФ является ужасно сложным. 24 августа Белый дом выпустил заявление, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заблокированными до тех, пока РФ «не возместит ущерб Киеву».