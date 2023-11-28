Москва, 28 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил благодарность патриарху Кириллу за проделанную работу по духовному возрождению страны. Об этом он заявил 28 ноября на заседании Всемирного русского народного собора.

Federation Council of Russia/Global Look Press Патриарх Кирилл

Глава государства отметил, что под руководством патриарха служители церкви и миряне ведут большую работу по воплощению в жизнь социальных, благотворительных и добровольческих проектов.

«Какая поддержка оказывается нашим воинам и их семьям, как ждут слова патриарха наши солдаты и офицеры на передовой», — сказал Путин.

Он отметил, что хотя в России церковь отделена от государства, нельзя отделить её от общества, и напомнил слова главы РПЦ о том, что в России между церковью и государством сложились уникальные отношения.

«Что хотел бы в этой связи заметить: ну, нельзя отделить церковь от общества и от человека. С этим я полностью согласен», — сказал Путин.

Глава государства поблагодарил Всемирный русский народный собор за поддержку и вклад в укрепление российской государственности, гражданского мира и согласия, а также за консолидацию общества и за помощь, которую организация оказывает соотечественникам — всем тем, кого объединяет большой Русский мир.

Патриарх Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора пообещал молиться за продолжение службы Путина на благо России.

Всемирный русский народный собор 28 ноября проводит своё XXV заседание, посвящённое 30-летию образования организации. Встреча проходит под девизом «Настоящее и будущее русского мира». Путин принял в ней участие в формате видеоконференции.