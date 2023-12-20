Москва, 20 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Украинский конфликт уходит с первых полос мировых изданий, но это не значит, что Запад перестанет поддерживать Киев как прежде. США будут акцентировать внимание на конфликте тогда, когда им это будет выгодно. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее газета The Washington Post убрала рубрику, посвященную Украине, с главной страницы сайта. С начала спецоперации издание публиковало материалы об украинском конфликте в отдельной рубрике, ссылка на которую размещалась на главной странице. Теперь же новости про украинский конфликт будут публиковаться в разделе «Мир» вместе с материалами по другим международным вопросам.

По мнению политолога Мартынова, трактовать ситуацию надо не как снижение поддержки Запада во главе с американским президентом Джо Байденом. Кроме того, ситуация не связана с желанием или нежеланием западных лидеров подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

«Смысл в сворачивании именно медийной химеры. Просто теперь это не будет больше главным сюжетом западных медиа. Они (западные страны — прим. ред.) также продолжали всегда помогать Израилю, хотя в своё время заморозили палестино-израильский конфликт, и Украине будут помогать. Уберут эту консервную банку, пока она не разорвётся», — пояснил Мартынов.

Политолог допускает, что Вашингтон или Лондон будут использовать конфликт на Украине и его развитие по необходимости, тогда, когда потребуется переключить внимание с другой ситуации. Мартынов уверен, что США относятся к украинскому конфликту довольно цинично и для его освещения используют методы масс-медиа.

«Эта химера сворачивается. Новый сезон принято не снимать в силу дороговизны и убыточности, бесперспективности и потери интереса публики. Так цинично выразились бы медийные продюсеры. В данном случае в их роли выступали Соединённые Штаты во главе с Байденом. Сезон заканчивается, дальше снимать они не собираются, соответственно в рекламе и продвижении это не нуждается», — отметил политолог.

Он также обратил внимание, что The Washington Post — не единственное издание, которое изменило расстановку акцентов в мировой повестке. Другие западные СМИ также начали смещать украинский конфликт с первых полос. Политолог подчеркнул, что Запад абсолютно лишён эмоций в отношении Киева и не придаёт значение тому, сколько крови пролилось на фронте с украинской стороны. Мартынов напомнил, что днём ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу поделился данными о том, какое количество потерь (только по официальным сведениям) понесли ВСУ. С начала СВО потери украинской армии составили более 383 тыс. военнослужащих.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления. Президент также заявил, что Западу не удалось «свинтить» Украину под своё влияние политическими способами, поэтому ему пришлось воспользоваться промахами прежних властей и совершить государственный переворот.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в беседе с ИА Регнум обратил внимание на главные посылы речи Путина на заседании коллегии Минобороны. Эксперт отметил, что Запад не собирается отступать от участия в конфликте на Украине, и это значит, что Россия будет продолжать спецоперацию, чтобы достичь победы.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил в интервью, что западным лидерам нужно внимательно слушать, что говорит президент России. Он напомнил, что Путин не раз подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, и рассчитывает на нормальные отношения с европейскими странами.