Москва, 19 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Западу не удалось «свинтить» Украину под своё влияние политическими способами, поэтому ему пришлось воспользоваться промахами тогдашних властей и совершить государственный переворот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря.

Андрей Стенин/РИА Новости

«Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя исключительно политическими средствами не удаётся, воспользовались промахами, просчётами тогдашнего руководства Украины, опять же с упором на эти неонационалистические силы агрессивные, и совершили госпереворот», — сказал Путин.

Президент добавил, что Запад посредством госпереворота на Украине хотел решить проблему «раз и навсегда», однако ему не удалось добиться своих целей.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой пресс-конференции и прямой линии Путин заявил, что госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, поскольку в значительной степени утратили свой суверенитет.

До этого, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине был не майдан, а силовой переворот, спонсировавшийся из-за рубежа. По его словам, факт того, что «майдан» финансировался из-за рубежа, прямо и косвенно был признан представителями зарубежных стран, что тоже ни для кого не тайна.

Путин неоднократно отмечал, что после государственного переворота в Киеве, спровоцировавшего войну в Донбассе, Москва пыталась добиться урегулирования конфликта мирным путём. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации. Между тем Киев с западными кураторами пошёл по пути обмана, вынудив РФ начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.