Путин заявил, что Майдан на Украине стал вынужденной мерой Запада
Путин: Запад не смог «свинтить» под себя Украину, поэтому устроил госпереворот
Москва, 19 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Западу не удалось «свинтить» Украину под своё влияние политическими способами, поэтому ему пришлось воспользоваться промахами тогдашних властей и совершить государственный переворот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря.
«Поняли, что окончательно свинтить Украину под себя исключительно политическими средствами не удаётся, воспользовались промахами, просчётами тогдашнего руководства Украины, опять же с упором на эти неонационалистические силы агрессивные, и совершили госпереворот», — сказал Путин.
Президент добавил, что Запад посредством госпереворота на Украине хотел решить проблему «раз и навсегда», однако ему не удалось добиться своих целей.
Как передавало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой пресс-конференции и прямой линии Путин заявил, что госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, поскольку в значительной степени утратили свой суверенитет.
До этого, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Украине был не майдан, а силовой переворот, спонсировавшийся из-за рубежа. По его словам, факт того, что «майдан» финансировался из-за рубежа, прямо и косвенно был признан представителями зарубежных стран, что тоже ни для кого не тайна.
Путин неоднократно отмечал, что после государственного переворота в Киеве, спровоцировавшего войну в Донбассе, Москва пыталась добиться урегулирования конфликта мирным путём. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации. Между тем Киев с западными кураторами пошёл по пути обмана, вынудив РФ начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.