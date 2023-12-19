Вашингтон, 19 декабря, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Западные лидеры должны внимательно слушать, что говорит президент России Владимир Путин. Об этом 19 декабря заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«Я дам совет — слушайте, что говорит Путин. Этот человек чётко говорит, что Россия будет делать. Благодаря его речам можно понять многое о том, как работает российское правительство, каковы его приоритеты», — сказал Риттер.

Он напомнил, что Путин не раз подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО и рассчитывает на нормальные отношения с европейскими государствами.

Эксперт подчеркнул, что Москва не обязана доверять Вашингтону и Брюсселю, которые неоднократно нарушали договорённости и вели себя агрессивно.

«Россия больше не будет нам доверять, пока мы не совершим радикальную трансформацию своего курса», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 19 декабря Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что США хотят хозяйничать в Европе и поэтому пугают европейские страны конфликтом с Москвой. По его словам, США очень беспокоило сближение России с Европой, так как американские власти считали, что они должны быть хозяевами. Глава государства отметил, что европейцев пугали угрозой, якобы исходящей от России, при этом лидеры в Европе понимали, что воевать с ними Россия не собиралась.

Также Путин заявил, что США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как это они сделали с Европой. Он напомнил, что после развала СССР западные страны начали активно работать в России с «пятой колонной», международными террористическими организациями и сепаратистами. Они надеялись, продолжил глава государства, что после развала РФ не будет представлять угрозу и быть конкурентом на геополитической арене.