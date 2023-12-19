Москва, 19 декабря, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Запад не собирается отступать от участия в конфликте на Украине, и это значит, что Россия будет продолжать спецоперацию, чтобы достичь победу. Таким выводом после выступления российского президента на заседании Минобороны в беседе с ИА Регнум поделился политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. Он подвёл итоги деятельности Вооруженных сил России в 2023 году, обозначил задачи на следующий год и приоритеты развития армии и флота.

Политолог назвал выступление важным историческим и внешнеполитическим событием по ряду причин.

«Было сказано не только об успехах наших ребят на всей линии фронта, не только о проблемах, которые удается решать, не только по поводу всенародной поддержки, которая оказывается нашим ребятам, но и о предпосылках ситуации. Поскольку мы зачастую забываем о том, что было ещё совсем недавно», — отметил Асафов.

Он напомнил, что руководство НАТО давало обещание Москве, что не будет расширяться на восток, но в итоге поступило совсем наоборот. Также политолог припомнил признание спустя время западных лидеров, что Минские соглашения вводили в заблуждение Россию.

«И сейчас надо понимать, что всё равно они (западные страны — прим. ред.) поддержку Украины будут продолжать. И когда они говорят о попытках посадить нас за какой-то непонятный стол переговоров, президент чётко даёт понять, что переговоры возможны, но только на наших условиях. Президент нам прямо говорит, что важно не создавать себе иллюзий по поводу отступления Запада — он не отступит. И это значит, что Россия будет продолжать спецоперацию, чтобы достичь победу», — поделился политолог.

По его мнению, выступление Путина показало направление вектора положения дел на фронте в будущем году — что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей. Асафов призвал не верить сообщениям западных источников, которые намекали на готовность ряда стран посадить Киев за стол переговоров — это бы позволило лишь на время заморозить конфликт и перевооружить Украину.

«Украинские пилоты проходят обучение, там готовится техника, и значит там настроены на продолжение конфликта. И это важно, чтобы мы одинаково понимали ситуацию, не питались домыслами», — заключил Асафов.

Также, как передавало ИА Регнум, Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Западу не удалось «свинтить» Украину под своё влияние политическими способами, поэтому ему пришлось воспользоваться промахами тогдашних властей и совершить государственный переворот.

Путин неоднократно отмечал, что после государственного переворота в Киеве, спровоцировавшего войну в Донбассе, Москва пыталась добиться урегулирования конфликта мирным путём. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации. Между тем Киев с западными кураторами пошёл по пути обмана, вынудив РФ начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.

Ранее российский лидер во время встречи с военными корреспондентами 13 июня заявил, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы. Глава государства подчеркнул, что своими действиями, в частности, военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил в интервью, что западным лидерам нужно внимательно слушать, что говорит президент России. Он напомнил, что Путин не раз подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, и рассчитывает на нормальные отношения с европейскими странами.