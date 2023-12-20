Москва, 20 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Власти США пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на поддержание украинского конфликта, действуя по принципу «вор у вора дубинку украл», заявила 20 декабря на брифинге МИД РФ официальный представитель Министерства Мария Захарова.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Официальный представитель Министерства Мария Захарова

«Вор у вора дубинку украл. Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон. Вашингтон цинично пытается переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на продолжение развязываемого украинского кризиса, а по сути заставить простых европейцев раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции и убийствах режима Зеленского», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря лидер представителей Демократической партии в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что сенаторы пока не согласовали сделку, частью которой должно стать выделение новых средств Украине, и что работа над этим вопросом будет продолжена в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что администрация и парламент США не смогли прийти к компромиссу по вопросу о продолжении военной помощи Украине. Представители Республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи ВСУ отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

В конце декабря 2023 года власти США объявят о новом пакете помощи Украине и этот пакет станет последним, заявили 18 декабря в американской администрации. Для того чтобы помощь Украине продолжала оказываться, необходимо одобрение со стороны Конгресса США, напомнил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

При этом 15 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на саммите ЕС не удалось согласовать программу помощи Украине объёмом 50 млрд евро. Против выступила Венгрия. Обсуждение вопроса продолжится в январе 2024 года.

Существует как минимум три фактора, которые способствуют снижению объёма помощи западных стран Украине, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Западные страны уже потратили на Украину огромные средства, финансирование Украины привело к внутриполитическому дисбалансу внутри западных государств и к тому же Запад уже понимает, что проиграл противостояние с Россией, считает эксперт.

США хотят сосредоточиться на борьбе с Китаем и перепоручить Евросоюзу «сдерживание» России на Украине, отмечал в свою очередь в беседе с ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.