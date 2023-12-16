Москва, 16 декабря, 2023, 19:09 — ИА Регнум. США хотят сосредоточиться на борьбе с Китаем и перепоручить Европейскому союзу сдерживание России на Украине, считает политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Европейского союза необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся «военных угроз».

«Понятно, что не одна Украина является для Запада головной болью. Часть американского истеблишмента всё чаще говорит о том, что надо сконцентрироваться на Китае как главном экзистенциальном вызове для США. Потому что, если США будут сконцентрированы и на Украине, и на Ближнем Востоке, и на Китае, то не достигнут ни одной из целей. Поэтому речь идёт о разделении ролей, зон ответственности. США будут делать основной упор на Китае. А НАТО и, следовательно, Европа — на сдерживании России. И на поддержке Украины», — сказал Блохин.

По его словам, сейчас США пытаются перераспределить финансовое бремя: чтобы Европа поддерживала киевский режим, а Штаты сосредоточились на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Китай по паритету покупательской способности ещё в 2013 году сравнялся с экономикой США. К 2030 году он будем сравним с ней по всем показателям. А к середине XXI века он будет в два раза превосходить американскую экономику. США хотят не дать Китаю развиться, потому что потом возможностей его сдержать уже не будет», — сказал Блохин.

При этом он согласился, что Европа, кроме того, надеется поддержать свою экономику с помощью развития военно-промышленного комплекса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Писториуса, у Евросоюза есть пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооружённых сил, промышленности и общества. Он также напомнил, что российская сторона уже увеличила производство оружия, а также якобы угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтики.

Между тем ранее выяснилось, что Германия не в состоянии реализовать некоторые идеи министра обороны. Например, это касается размещения в Литве бригады «для сдерживания России». Как оказалось, при осуществлении данной инициативы немецким властям будет необходимо закупить десятки тысяч единиц дорогостоящей техники.

Что касается Украины, то сам Писториус заметил, что страны НАТО, в том числе Германия, не оказывают Киеву ещё большей поддержки потому, что Украина не является их союзником. Он напомнил, что ФРГ находится на втором месте по объёмам предоставленной Украине помощи, но оборонная промышленность не может бесконечно увеличивать объёмы производства.